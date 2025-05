Ravenna Ariana: domani a Casa Matha la conferenza della professoressa Maria Cristina Carile

Dopo la conferenza “Un regno due popoli” del prof. Stefano Manganaro, domani, giovedì 29 maggio, alle 17.30, la professoressa Maria Cristina Carile, docente di Storia dell’arte bizantina dell’Università di Bologna, tratterà di “Ravenna ariana”. L’incontro si terrà nella sala Maggiore dell’Ordine in piazza A. Costa 3 a Ravenna. L’iniziativa è gratuita e aperta al pubblico. Fa parte delle celebrazioni per i 1500 anni dalla morte di Teodorico, Re degli Ostrogoti, avvenuta nel 526, avviate in anticipo dall’Ordine della Casa Matha di Ravenna.