L’ospedale di Ravenna Santa Maria delle Croci, il territorio e la sede universitaria di Ravenna parteciperanno al prossimo congresso mondiale sul cancro gastrico, che si terrà ad Amsterdam dal 7 al 10 di maggio sotto l’egida della Associazione Internazionale del Cancro Gastrico (IGCA).

In particolare, il prof. Luca Saragoni, direttore della U.O. Anatomia Patologica e professore associato del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC) dell’Università di Bologna, è stato invitato come relatore, in virtù della sua grande esperienza nel campo.

Al prof. Saragoni, unico patologo italiano a relazionare su invito, è stato affidato il tema dei marcatori predittivi di riposta alle terapie con farmaci innovativi nei tumori avanzati.

Il prof. Saragoni è inoltre uno degli esperti mondiali inserito nel panel internazionale di patologi che rivisiteranno i criteri diagnostici, che verranno pubblicati nella prossima edizione della WHO.

Evidente il prestigio di questa esperienza per il territorio di Ravenna, che risulta ora in rete con le più importanti realtà accademiche e assistenziali del mondo occidentale e orientale.

“L’obiettivo – afferma il prof. Saragoni – è quello di offrire ai pazienti del nostro territorio percorsi diagnostico-terapeutici di eccellenza, anche grazie al coinvolgimento e all’impegno qualificato del team multidisciplinare dedicato al tumore dello stomaco”.