“Deliberare una spesa di oltre un milione di euro per una struttura obsoleta e fuori ubicazione come lo stadio Benelli è l’ennesima dimostrazione di una gestione sbagliata del denaro pubblico.”

Ad affermarlo è la lista civica Ravenna al Centro. La lista, durante la scorsa campagna elettorale, aveva proposta di trasferire il Benelli dall’attuale sede, per “ragioni di sicurezza e di congestionamento delle diverse attività che si sviluppano nella zona del mercato”.

“Siamo molto stupiti della fretta di ammodernare lo stadio quando abbiamo davanti agli occhi l’agonia del nuovo palazzetto dello sport. Tutto tace sulla data di ripresa dei lavori e per la data di ultimazione”.

I fondi destinati al Benelli Ravenna al Centro li avrebbe destinati ai centri sportivi delle ex circoscrizioni, poiché “appresentano i veri soggetti che attuano la promozione sportiva delle nuove generazioni”.