Si è svolto questa mattina, 25 settembre, presso la sala Cisl di via Vulcano a Ravenna, il secondo incontro della campagna “Stop alle Truffe”, promossa da Adiconsum Romagna in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Obiettivo: informare e sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, contro i raggiri più diffusi, dai raggiri porta a porta alle frodi online e telefoniche.

All’incontro, che ha visto la partecipazione di circa 70 persone, sono intervenuti il presidente di Adiconsum Romagna Fulvio Biondi, la responsabile Stefania Battistini e la segretaria Cisl per la Romagna Elena Fiero. Per l’Arma dei Carabinieri era presente il capitano Alfonso Trezza della Compagnia di Ravenna, che ha illustrato le principali tipologie di truffa e i comportamenti da adottare per difendersi.

I Carabinieri hanno ricordato che non chiedono mai denaro, coordinate bancarie o oggetti di valore né di persona né per telefono, invitando a diffidare di chiunque si spacci per militare o pubblico ufficiale senza fornire garanzie. In caso di dubbi, la raccomandazione è sempre quella di chiamare immediatamente il numero di emergenza 112.