Da ieri sera sono in possesso dell’abilitazione da ‘coadiutori per la gestione dei piani faunistici e di controllo delle specie’. Sono i primi 30 agricoltori della provincia che, grazie al corso promosso da Coldiretti Ravenna, sono autorizzati ad affiancare Atc e Polizia provinciale nelle operazioni di controllo e contenimento della fauna selvatica.

Il corso, tenuto dall’esperto in materia faunistico-venatoria Roberto Tinarelli alla presenza della Comandante della Polizia provinciale Lorenza Mazzotti, ha visto andare esauriti in poche settimane i 30 posti disponibili per legge e sarà presto replicato.

“Questo corso – è il commento del Direttore di Coldiretti Ravenna, Assuero Zampini – è un altro importante passo avanti per quanto riguarda il controllo della proliferazione della fauna selvatica sul territorio provinciale e quindi anche per la salvaguardia ambientale e sociale del territorio stesso. Dopo l’attivazione del piano di controllo e gestione del cinghiale e a seguito dell’introduzione del meccanismo dell’autodifesa da parte degli agricoltori, la nuova formazione all’abilitazione promossa da Coldiretti rende infatti l’imprenditore agricolo una risorsa importante anche a livello sociale nel quadro della più ampia tutela dell’equilibrio faunistico del territorio con un occhio di riguardo per la difesa ambientale e quindi a tutto vantaggio della sicurezza delle popolazioni residenti”.