Dall’inizio del 2025 sono 78 le violazioni accertate dalla Polizia Locale per uso del cellulare alla guida, in violazione dell’articolo 173 del Codice della strada. La giustificazione più ricorrente tra gli automobilisti fermati è stata: “Ho ricevuto una telefonata urgente”.

Nel 94% dei casi la sanzione è stata accompagnata dalla sospensione della patente, con decreto prefettizio, da 15 giorni a 2 mesi. Nel restante 6% è stata applicata la sospensione breve di 7 giorni, sempre seguita da provvedimento prefettizio. In un caso, a un automobilista con meno di 10 punti sulla patente, è stata inflitta una sospensione di 15 giorni oltre a quella ordinaria.

Complessivamente le multe comminate ammontano a circa 20mila euro. La Polizia Locale ha annunciato che i controlli continueranno con l’obiettivo di scoraggiare comportamenti che, pur spesso sottovalutati, restano tra le prime cause di incidenti gravi.