Un gesto di grande onestà quello compiuto da una ragazza di 22 anni che, nei pressi della Banca Credem in via Circonvallazione San Gaetanino, ha notato sull’asfalto diverse banconote per una somma consistente.
La giovane, invece di intascarsi il denaro, ha chiamato immediatamente il 112, attendendo sul posto l’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri. Ai militari ha indicato il luogo esatto dove giacevano le banconote, poi recuperate.
Non essendoci documenti utili all’identificazione, i Carabinieri si sono subito attivati per rintracciare il legittimo proprietario. In attesa della restituzione, la somma è stata depositata presso il Comando Provinciale di viale Pertini, dove potrà essere ritirata dall’interessato, munito di una prova tangibile della proprietà.