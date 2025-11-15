La scorsa notte la Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un cittadino tunisino di 18 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato durante un normale servizio di controllo del territorio, quando gli agenti hanno notato un insolito via vai nei pressi di un garage da cui si erano allontanati velocemente alcuni ragazzi.

Alla vista della pattuglia, il 18enne ha tentato di disfarsi di un borsello nero, subito recuperato dagli agenti. All’interno sono stati trovati 281 grammi di hashish, suddivisi in involucri da tre, 4,22 grammi di cocaina confezionati in 11 dosi già pronte per la vendita, oltre a 310 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato immediatamente identificato e tratto in arresto, quindi accompagnato in Questura. Informata l’Autorità giudiziaria, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.

Nella giornata di ieri, durante l’udienza, è stata disposta la pena concordata di due anni di reclusione e 4.400 euro di multa.