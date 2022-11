Continuano a Ravenna i disagi alla viabilità causati dal maltempo. Per un albero caduto è stata chiusa la Ravegnana, ad un centinaio di metri dall’incrocio con l’Adriatica. Al lavoro i Vigili del Fuoco ,per riaprire la strada al traffico, e la Polizia Locale di Ravenna.

Il Comune ricorda che anche nelle ore serali e notturne potranno esserci ulteriori fenomeni di ingressione marina, per effetto del moto ondoso e delle maree. Si ricorda che anche le dighe foranee sono chiuse ed è vietato l’accesso. In base alle necessità potranno essere chiuse anche alcune altre strade, sempre consentendo il passaggio ai soli residenti.

“Si raccomanda di non recarsi nelle frazioni costiere se non per motivi di necessità (esempio spostamenti casa – lavoro), di non accedere comunque ai tratti di strada prospicienti il litorale, agli scantinati e ai box interrati”.

Per segnalare situazioni di emergenza si può contattare la Polizia locale allo 0544 219219 o i Vigili del fuoco al 115.