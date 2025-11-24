Nella mattinata di domani (martedì 25 novembre) Ravaioli Legnami apre le porte della propria sede di Villanova di Bagnacavallo ai ragazzi della Cooperativa La Pieve, realtà con cui l’azienda collabora dal 2024 per le attività di assemblaggio della RemoClip®, sistema di fissaggio brevettato Ravaioli.

Un rapporto, quello fra Ravaioli e La Pieve, che conferma l’impegno dell’azienda sul territorio e in diversi ambiti sociali. A testimonianza di tutto questo le iniziative promosse al fianco della stessa cooperativa sociale che da oltre 30 anni opera con l’obiettivo di migliorare e accompagnare l’autonomia individuale delle persone in condizioni di disabilità o svantaggio grazie anche ad un sistema di servizi che include centri residenziali, centri diurni e laboratori occupazionali, con attività che spaziano dal verde all’artigianato all’inserimento lavorativo.

E proprio nel contesto di queste ultime attività è stato organizzato l’incontro di domani che si inserisce nel più ampio percorso di responsabilità intrapreso dall’azienda, in continuità con le politiche in tema di sostenibilità ambientale e con gli impegni dedicati al benessere comunitario.

Domani i ragazzi e le ragazze della Cooperativa La Pieve saranno ospitati dalle ore 9.30 nella showroom e potranno visitare gli spazi produttivi di Ravaioli Legnami per un originale percorso esperienziale.

Programma dettagliato:

Ore 9.30 – Accoglienza in showroom e merenda di benvenuto

Ore 10.15 – Tour aziendale guidato

Ore 10.45 – Workshop sensoriale in showroom

Percorso olfattivo tra i profumi dei legni Ravaioli: Western Red Cedar, Pino, Larice, Azobè, Angelim Pedra, Douglas

Attività creativa: decorazione di palle di Natale in legno firmata Ravaioli