Nell’ambito della Rassegna Teatro Musica, sarà portato sul palco del Teatro Alighieri di Ravenna sabato 17 dicembre 2022 alle ore 21,00 lo spettacolo NapuleSia tra Eduardo, Totò e ‘a musica mia.

Ideato, scritto e musicato da Fausto Pollio, lo spettacolo somma in sé il grande amore per la poesia, per la musica e la cultura partenopea. “Napoli non è semplicemente la città che tutti conosciamo”, afferma il regista, “ma una componente dell’animo umano che so di poter trovare in tutte le persone, siano esse napoletane o no. Napoli è come una cartolina dipinta da un pittore, musicata dalla dolcezza del modo di parlare dei suoi abitanti e rallegrata dal suono dei mandolini. E NapuleSia rappresenta la sintesi, l’intreccio di una cultura che bisogna vivere in tutte le sue sfumature per poterla apprezzare”.

NapuleSia offrirà quindi un’opportunità per abbandonarsi al suono delle parole che prendono vita attraverso il teatro dei grandi autori partenopei e le intramontabili canzoni napoletane, patrimonio dell’umanità, famose in tutto il mondo.

Oltre a Fausto Pollio (voce e chitarra), si esibiranno Imma Chello (voce recitante), Gorana Cehic (violino, mandolino e tamorra), Michele Barasi (chitarra ritmica).

Biglietteria presso il Teatro Alighieri (0544.249244)

L’iniziativa è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura e La BCC ravennate forlivese e imolese.