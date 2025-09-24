Dal 18 settembre al 4 dicembre, ogni giovedì alle ore 18:30 (con una speciale data di venerdì), NOVE100 Caffè a Faenza diventa il punto d’incontro per chi ama i libri. Una rassegna letteraria che intreccia esordi, ritorni e narrazioni, con ospiti di rilievo della scena contemporanea e con un’attenzione particolare agli autori e alle autrici del territorio.

«Volevamo costruire una rassegna che fosse inclusiva e attenta al presente, capace di ospitare le voci emergenti accanto a scrittori già affermati, e di dare spazio a temi che oggi toccano tutti noi: famiglia, ambiente, identità e memoria», spiega Maria Rivola, organizzatrice della rassegna.

Gli appuntamenti

18/09 Gianluca Morozzi, La morte a colori (Fernandel). Con Maria Rivola 25/09 Alessandra Sarchi, Il ritorno è lontano (Bompiani). Con Maria Rivola

09/10 Brunella Servidei, Sette maiali grassi (Il Ponte Vecchio). Con Rosarita Berardi

16/10 Pietro Poggiolini, Tra sublimazione e politica. La fine del secolo di un giovane provinciale (CartaCanta). Con Renzo Casadei.

23/10 Mirko Francesconi, Quando le rondini sfioravano la strada (Tempo al libro). con Mauro Gurioli.

30/10 Nicholas Bartolucci, Un’estate terribile (Tempo al libro). Con Cristiano Cavina.

6/11 Elisabetta Valentini, Fotomodella (Accento Edizioni) 20/11 Federica Graziani, Ad Amsterdam con Van Gogh (Giulio Perrone Editore)

28/11 Silvia Pelizzari, L’ultima volta che sono stata lei (Fandango). Con Jacopo Cirillo. Unica data di venerdì.

04/12 Alessandro de Francesco, Europa (Giraldi Editore)