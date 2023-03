L’appuntamento di questo mese della nuova rassegna CuCù (curiosità culturali), previsto per giovedì 9 marzo alle 21 nella Sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo, vedrà ospiti le musiciste del Duo Morrighan Ambra Bianchi (flauto traverso, voce) e Irene De Bartolo (arpa).

Il duo, che trae il suo nome da un’importante divinità celtica femminile, proporrà le colonne sonore più conosciute con un arrangiamento particolare: Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani… ma anche indimenticabili melodie come Moon River.

Il concerto rientra nel calendario del “Marzo delle donne”.

La rassegna si concluderà poi il 13 aprile con“Pillole d’opera”, concerto giocoso in un atto con Silvia Felisetti (voce narrante e soprano), Massimo Ghetti (flauto), Alan Selva (clarinetto), Javier Adrian Gonzalez (fagotto) e Luca Bonucci (clavicembalo).

Con aneddoti, arie, sinfonie e ouverture dell’opera lirica, sarà uno spettacolo frizzante destinato a ribaltare le aspettative dell’ascoltatore di musica classica e a divertire lo spettatore che non la frequenta.

La rassegna è ideata e organizzata dall’associazione culturale Controsenso con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo. Associazioni partner sono Amici di Neresheim, Associazione Comunicando, Associazione musicale Doremi, Avis, Circolo Arci Casablanca.

La direzione artistica è di Michele Antonellini.

L’immagine della rassegna è tratta da un acquerello di Cinzia Baccarini.

La Sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

L’ingresso agli spettacoli costa 7 euro, è invece gratuito per i minori di 18 anni.

CuCù è la nuova rassegna culturale ideata da Controsenso, una stagione di cinque serate di spettacolo dal vivo, partite a novembre, progettata per la Sala di Palazzo Vecchio. Artisti ospiti: musicisti, attori, narratori, scrittori. Come andare a teatro, insomma, ma in una situazione più informale e più simile a un club.