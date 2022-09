Rapporto Caritas: necessaria la relazione

Il Rapporto Povertà e Risorse 2021 della Caritas della Diocesi di Faenza Modigliana è incentrata su quattro temi principali: Alloggi, Lavoro, Accoglienza Ucraina, Giovani

In 1.500 persone hanno chiesto aiuto alla Caritas e nel 2021 sono stati serviti più di 9mila pasti, ma non si è ancora tornati ai livelli pre-pandemia.Venerdì 30 Settembre si terrà la presentazione pubblica del Rapporto Povertà e Risorse 2021 a cura della Caritas diocesana. La presentazione è in programma alle 20.30 alla Sala Fellini di Faenza (piazza Santa Maria Foris Portam 2). Interverranno alla presentazione del dossier S. E. mons. Mario Toso Vescovo di Faenza-Modigliana, don Marco Ferrini Direttore Caritas, don Emanuele Casadio Vicedirettore Caritas, Davide Agresti Assessore al Welfare, Europa e Smart city, Antonella Caranese dirigente Capo settore Servizi alla Comunità della Romagna Faentina, e operatori e volontari Caritas.

“La Relazione, chiave di volta del costruire” è il titolo del Rapporto Caritas Povertà e Risorse Oltra all’emergenza lavoro e casa, si evidenzia anche la fragilità maggiore di anziani e giovani che sono rivolti al futuro con un senso di insicurezza.