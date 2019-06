I Carabinieri della Stazione di Savio, hanno arrestato A.A., 44enne riminese, in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal Tribunale di Ravenna.

L’uomo, arrestato il 20 marzo scorso per avere commesso una rapina in un noto bar di Savio di Ravenna nel mese di gennaio, aveva chiesto ed ottenuto gli arresti domiciliari che tuttavia, come documentato dai Carabinieri riminesi, aveva più volte violato. Il Tribunale di Ravenna gli ha quindi revocato la misura domiciliare e per lui si sono aperte le porte del carcere di Rimini.