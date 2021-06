Attimi di paura nella mattinata di mercoledì in via Classense a Classe dove la filiale della Cassa di Risparmio ha subito una nuova rapina. Su quanto accaduto però al momento domina il massimo riserbo. I malviventi che sono entrati all’interno della banca minacciando i dipendenti erano due. In quel momento quattro le persone all’interno dell’istituto di credito, fra dipendenti e clienti