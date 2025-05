Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 maggio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna hanno arrestato due minorenni, rispettivamente di 17 e 15 anni, responsabili di rapina aggravata, e lesioni ai danni di un coetaneo, avvenuta all’interno di una nota discoteca del litorale Ravennate.

Secondo quando ricostruito dagli inquirenti, i due, in concorso tra loro, hanno avvicinato un altro minorenne mentre si trovava all’interno dei servizi igienici del locale, minacciandolo con un grosso coltello e ferendolo, fortunatamente in maniera lieve, al dorso e all’addome, per poi costringerlo a farsi consegnare circa 300 euro in contanti e la costosa t-shirt indossata in quel momento.

La vittima, seppure sotto shock, ha immediatamente allertato il 112, permettendo l’immediato intervento dei carabinieri, già presenti all’interno del locale a seguito della precedente segnalazione ricevuta circa il furto di uno smartphone ad un altro avventore.

I militari hanno rintracciato i due sospettati mentre tentavano di dileguarsi, trovandoli ancora in possesso della refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario. Rinvenuto e recuperato anche il coltello da cucina, a punta, con lama di 20 cm. La vittima della rapina, a seguito delle ferite, è stata medicata e dimessa dal Pronto Soccorso con una prognosi di 5 giorni.

I due autori, responsabili di rapina, lesioni personali e porto d’armi e di possesso di oggetti atti ad offendere, sono stati dichiarati in stato di arresto e, dopo gli atti di rito alla caserma di viale Pertini, sono stati tradotti al carcere minorile di Ancona come disposto dell’Autorità Giudiziaria per i minorenni di Bologna.