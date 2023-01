Rapina in tabaccheria: commerciante aggredita e bloccata con lo spray urticante

Tabaccaia aggredita in via Faentina da un rapinatore nella serata di lunedì. Era l’orario di chiusura quando la donna, titolare della Tabaccheria Manuela in via Faentina 71, è stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto. Una breve colluttazione fino a quando l’uomo non ha spruzzato spray urticante negli occhi della titolare dell’attività.

La commerciante in quel momento aveva con sé l’incasso della giornata, che l’uomo ha prontamente afferrato per poi darsi alla fuga. Sono stati alcuni passanti, attirati dalle grida, a soccorrere la donna. Allertata la centrale operativa, sul posto sono arrivati i Carabinieri del nucleo Radiomobile, la Polizia di Stato e un’ambulanza del 118. È così iniziata la caccia all’uomo, affidata ai carabinieri, che potranno avvalersi delle immagini delle diverse telecamere di videosorveglianza della zona.