I Carabinieri della Stazione di Castel Bolognese hanno individuato e denunciato un minorenne ritenuto responsabile di una rapina avvenuta in pieno centro cittadino ai danni di un giovane di 26 anni.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’episodio è iniziato quando la vittima, mentre stava fumando una sigaretta, è stata avvicinata da un gruppo di ragazzi. Uno di loro ha chiesto insistentemente una sigaretta e, di fronte al rifiuto, quella che inizialmente sembrava una banale richiesta si è trasformata in un’aggressione con minaccia.

Il minorenne avrebbe quindi afferrato con forza il pacchetto di sigarette dalle mani del 26enne, sottraendoglielo. Non soddisfatto, durante l’allontanamento avrebbe colpito la vittima alla testa con un pezzo di ghiaccio trovato a terra, per poi darsi alla fuga.

Grazie agli elementi raccolti e alla profonda conoscenza del territorio e della comunità locale, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’autore del gesto, che è stato denunciato all’autorità giudiziaria minorile.