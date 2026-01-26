La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 32 anni, di nazionalità albanese, ritenuto responsabile di una rapina impropria ai danni di un esercizio commerciale situato nel centro di Ravenna.

L’intervento è scattato nel corso della giornata di ieri, a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa della Questura di Ravenna, relativa a un furto in atto all’interno di un’attività commerciale. Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno accertato che l’uomo, dopo essersi impossessato di alcuni prodotti esposti alla vendita, stava tentando di allontanarsi senza pagare.

Bloccato dall’addetto alla vigilanza, il 32enne ha reagito con violenza, spintonando l’operatore nel tentativo di sottrarsi al controllo e garantirsi la fuga. L’azione non è però riuscita grazie al rapido intervento dei poliziotti, che lo hanno fermato e accompagnato negli uffici della Questura.

Al termine degli accertamenti e della ricostruzione dei fatti, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di rapina impropria. Informato il pubblico ministero di turno, è stato disposto il trattenimento dell’arrestato presso le camere di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna.