Rapina alla Farmacia delle Erbe di Roncalceci. È stata la stessa titolare a raccontare quanto accaduto nella giornata del 17 febbraio, alle 14. Un ragazzo sarebbe entrato con un coltello e ha minacciato la titolare, costringendola ad inginocchiarsi. Il malvivente ha quindi svuotato la cassa dal denaro contante ed è poi scappato.

La farmacista ha fornito alle forze dell’ordine un ritratto del suo assalitore, ripreso anche dalle telecamere all’esterno dell’attività. Il rapinatore parlava un italiano perfetto e indossava una giacca arancione fluorescente. Sull’episodio indagano i Carabinieri.