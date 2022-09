“Faenza come il Bronx. Una situazione insostenibile per i cittadini e un biglietto da visita increscioso per la nostra città. Solidarietà va alla vittima dell’aggressione avvenuta mercoledì insieme alla ferma condanna per le azioni criminose messe in atto da un algerino di appena 18 anni in Italia da soli due giorni”. Così il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani in merito all’episodio avvenuto nel corso dell’allestimento dei gazebo degli espositori del Mic.

“Grazie all’immediato intervento dei carabinieri, che non ci stancheremo mai di ringraziare, il 18enne è stato assicurato alla giustizia e per lui è stato disposto il divieto di dimora all’interno della provincia di Ravenna ma occorrono politiche serie e concrete in materia di sicurezza. Episodi del genere, che minano la sicurezza del territorio e rendono le nostre città poco appetibili per i turisti, che sono spaventati a causa del perpetuarsi di crimini, non sono più tollerabili” ha concluso Liverani.