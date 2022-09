In occasione della Giornata Europea delle Lingue è stata presentata la piattaforma di podcasting creata nell’ambito del progetto europeo DARE, finanziato dall’Unione Europea attraverso l’iniziativa Urban Innovative Actions (UIA).

«Il percorso che si sta realizzando – spiega l’Assessora Annagiulia Randi – rappresenta un vero e proprio crocevia di culture e lingue diverse, dove si punta a DARE il giusto valore sociale alla multiculturalità e al multilinguismo che caratterizzano la città di Ravenna e il quartiere Darsena.

Il multilinguismo e la multiculturalità sono due punti di attenzione del progetto DARE e rappresentano un simbolo significativo della volontà dell’Unione Europea di dare sostanza al motto “unità nella diversità”.

La piattaforma PodDARE, nata nell’ambito delle attività coordinate da LegaCoop, ospita podcast originali e creativi, prodotti e registrati da giovani ravennati e del mondo, che s’impegnano a portare alle orecchie degli ascoltatori sempre nuovi stimoli e approfondimenti.

Storie, racconti, esperienze e punti di vista su Ravenna e sul mondo sono i contenuti raccolti nei podcast di PodDARE, che propone rubriche come “Barbabietole da zucchero”, un podcast geo-storico che in ogni episodio esplora un nuovo Paese; “Nice to Meet You”, nato dal laboratorio di auto-narrazione realizzato grazie alle attività coordinate da Asja Lacis APS e “PodDARE Live”, una rubrica che esplora e racconta la città e la Darsena attraverso gli eventi e i progetti che vi si svolgono.

Dalla sua istituzione nel 2001, su iniziativa della Commissione Europea e dal Consiglio d’Europa, la Giornata Europea delle Lingue viene celebrata ogni anno per promuovere la diversità del patrimonio linguistico del continente, nella convinzione che la diversità linguistica sia strumento e non ostacolo per una migliore comprensione interculturale.