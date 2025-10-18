“I marciapiedi di via Jacopo Landoni, nel cuore del quartiere San Biagio, versano da tempo in condizioni di degrado e pericolosità. Buche, mattonelle sconnesse, radici affioranti e tratti ormai impraticabili mettono quotidianamente a rischio anziani, bambini e persone con disabilità, oltre a rendere difficoltoso il passaggio di passeggini e carrozzine.

Per questa ragione, La Pigna ha presentato un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta comunale per chiedere un intervento strutturale e risolutivo, non un semplice maquillage di superficie.

«I marciapiedi di via Landoni rappresentano un pericolo costante per chi li percorre – dichiara Ramiro Recine, Consigliere Territoriale de La Pigna–. In molti punti sono dissestati al punto da costringere i pedoni a camminare sulla carreggiata, con gravi rischi per la sicurezza. Non servono interventi tampone o qualche secchiata di asfalto: serve un vero piano di riqualificazione, degno di una città che vuole definirsi accogliente e vivibile.»

Con l’interrogazione, La Pigna chiede al Comune di Ravenna di verificare lo stato di manutenzione complessivo dell’area, di indicare tempi e modalità degli interventi programmati e, se assenti, di inserire con urgenza via Landoni nel piano comunale delle manutenzioni straordinarie.

«Da anni i residenti segnalano il problema senza ricevere risposte concrete – conclude Recine –. È ora che l’Amministrazione smetta di ignorare le periferie e intervenga per restituire decoro, sicurezza e dignità a chi vive e cammina in via Jacopo Landoni.»”

Ramiro Recine (La Pigna)