Furti in serie nella notte in via Castel San Pietro e in via Ravegnana a Ravenna dove diversi negozi sono stati colpiti dai ladri. 5 attività: un forno, un ristorante take away, una parrucchiera, una lavanderia e un’estetista. Importanti i danni per poche decine di euro di refurtiva: vetrine e porte rotte o, peggio, abbattute, serrature forzate, infissi piegati. Diverse migliaia di euro che aumentano la frustrazione dei titolari a fronte di ammanchi di poco conto.