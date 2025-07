Almeno 5 auto si sono ritrovate i finestrini distrutti durante la serata di lunedì. È avvenuto in via Marani, la strada che costeggia l’ex ippodromo. Alcuni testimoni hanno visto un ragazzo in bicicletta lanciare sassi contro le vetture.

Sono stati chiamati i Carabinieri, ma nel frattempo il ragazzo si è allontanato. Non è chiaro se si sia trattato di vandalismo o di tentativi di furto.

Da tempo la zona è stata segnalata dagli abitanti del posto come luogo di spaccio, anche perché scarsamente illuminata e sufficientemente buia.

L’episodio è stato segnalato anche sul gruppo Facebook Ravenna SOS Sicurezza.