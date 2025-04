Sabato 26, dalle ore 16 alle ore 20, e domenica 27 aprile, dalle ore 10 alle ore 20, alla Rocca di Riolo Terme arriva la tournée di Ragione e Follia della CRU, un’esperienza di interpretazione in arte scenica e performativa delle più suggestive dimore storiche d’Italia per un percorso di visita unico ed originale della durata di due ore.

Una nuova concezione di intrattenimento culturale anima gli spazi della Rocca, dai misteriosi sotterranei alle vette delle torri attraverso tutte le numerose stanze, per rappresentare una storia emblematica della ragione logica ed architettonica che raffigura gli ideali costruttivi di un’epoca, e la follia insita nella volontà di edificare un monumento unico delle ambizioni e dei sogni di potere di una dinastia.

I partecipanti saranno guidati da una locandiera in costume d’epoca, fantesca irriverente e maliziosa, che da una porta segreta li introdurrà nelle vicende private dei protagonisti in un’atmosfera di meraviglia ed incontri inaspettati. Lungo il percorso s’imbatteranno nella Contessa, simbolo delle insidie celate nella volontà di potere, la Ragione, in performance di danza acrobatica e tip tap, la Follia, in acrobatica aerea, e una misteriosa creatura che vive solo negli antichi sotterranei.

All’inizio o al termine dell’esperienza, adatta a tutta la famiglia, i partecipanti potranno degustare le proposte enogastronomiche e gli aperitivi del Torrino WineBar. Piadine artigianali, selezione di salumi e formaggi, pinsa romana, crostini e molto altro con una selezione di birre artigianali, vini scelti dal territorio e non solo, cocktails e caffetteria.

“La lunga storia del nostro Bel Paese ci ha lasciato la memoria di personaggi davvero unici ed originali che hanno voluto rappresentare la propria visione del mondo in edifici che potessero essere simboli delle loro passioni, delle ambizioni, dei sentimenti e della vita straordinaria che avevano vissuto. L’intera penisola è un monumento alla commedia umana. Il format Ragione e Follia esplora in arte performativa gli estremi dell’animo umano quando il potere non gli da limiti, mettendo in scena l’intero complesso caleidoscopico delle nostre emozioni, ed uno scorcio sui tempi eroici in cui si è formata la nostra identità culturale”.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo Terme.

https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/rocca-di-riolo/?re-product-id=308510

Turni dello spettacolo:

Sabato 26 aprile:

I° Turno h. 16:00 – h. 18:00

II° Turno h. 18:00 – h. 20:00

Domenica 27 Aprile

I° Turno h. 10:00 – h. 12:00

II° Turno h. 14:00 – h. 16:00

III° Turno h. 16:00 – h. 18:00

IV° Turno h. 18:00 – h. 20:00

Per maggiori informazioni riguardanti lo spettacolo:

335 120 9933 | roccadiriolo@atlantide.net

Per informazioni e prenotazioni riguardanti la degustazione:

339 72 51 195 | torrinowinebar@gmail.com