Una stagione che servirà per crescere ed imparare. Sono quattro i giovani che si alleneranno per tutta la stagione con i Raggisolaris di coach Serra, intenzionati a far di questa esperienza una vera e propria palestra per maturare, e con l’obiettivo di guadagnare qualche convocazione in serie B. Il nostro poker di giovani è formatoto da Roberto Rosetti, Fabio Cortecchia, Lorenzo Merendi e Alessandro Bianchi.

Roberto Rosetti. Nato a Imola il 23 maggio 2005, è una guardia cresciuta nella Raggisolaris Academy dove ha esordito nell’Under 14. Nella prossima annata giocherà anche nell’Under 17 allenata da Simone Lilli.

Fabio Cortecchia. La guardia faentina nata il 25 gennaio 2005 è alla seconda esperienza consecutiva con la serie B. Giocherà anche nell’Under 17 della Raggisolaris Academy.

Lorenzo Merendi. Nato a Ravenna il 19 febbraio 2002, è un’ala formatasi nei settori giovanili della Scuola Basket Faenza e del Basket 95 Faenza. Nella scorsa stagione avrebbe dovuto giocare in C Gold nell’Olimpia Castel San Pietro, ma le incognite legate al Covid hanno spinto il club a non iscriversi al campionato. Nell’annata 2021/22 giocherà anche in Promozione con il Basket 95 Faenza.

Alessandro Bianchi. Nato a Lugo il 26 febbraio 2005, è un playmaker formatosi nel Basket Ravenna dove ha militato nelle ultime tre stagioni. Da quest’anno entra nel mondo dei Raggisolaris dove sarà impegnato anche con l’Under 17 della Raggisolaris Academy.