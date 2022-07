Una conferma più che meritata. Iacopo Monteventi sarà il Secondo Assistente di coach Luigi Garelli anche nella stagione 2022/23, dando così continuità al suo percorso da allenatore in prima squadra iniziato nell’estate del 2021. Iacopo si è mostrato fin da subito una risorsa preziosa per lo staff tecnico e per la squadra, diventando anche il volto dei video prepartita delle gare dei Raggisolaris, dove analizzava i match con grande professionalità e competenza. Nella prossima stagione continuerà ad allenare nella Raggisolaris Academy dove sarà il vice di Matteo Pio, con cui lavorerà anche in prima squadra essendo il Primo Assistente di Garelli.

“Ringrazio la società e Garelli per questa conferma per nulla scontata – sottolinea Monteventi -. Sono molto giovane e sto acquisendo esperienza e sono molto contento che il mio lavoro sia stato premiato. La stagione scorsa è iniziata nella maniera migliore con la vittoria della Supercoppa poi è stata molto intensa ed è terminata con un finale di stagione indimenticabile, ma che ci ha lasciato anche un po’ di amaro in bocca.

In questi mesi sono cresciuto molto dal lato personale e professionale, avendo avuto l’opportunità di lavorare con due allenatori potendo vedere così modi diversi di interpretare la pallacanestro. È stata un’esperienza davvero formativa.

Anche la prossima stagione me la aspetto stimolante ed impegnativa viste anche le novità regolamentari legate alla riforma dei campionati e come sempre ci faremo trovare pronti”.