La Raggisolaris Academy ottiene una vittoria fondamentale a Santarcangelo, che le permette di conquistare matematicamente uno dei primi sei posti nel girone, potendo così disputare gli spareggi per accedere alle Finali Nazionali. Un risultato storico e prestigioso per la società conseguito alla prima partecipazione al campionato di Under 19 Eccellenza grazie al lavoro dello staff tecnico e ai giocatori, a conferma degli ottimi risultati che l’Academy sta avendo in tutti i campionati, dai gruppi con i cestisti più piccoli fino all’Under 19 Eccellenza.

La classifica finale si deciderà nelle restanti quattro giornate, con le prime due che accederanno direttamente alle Finali Nazionali in programma a Roma dal 28 aprile al 4 maggio, mentre le classificate dal terzo al sesto posto giocheranno una final four in campo neutro con le squadre degli altri gironi il 14 e il 15 aprile (saranno quattro in totale) dove si decideranno le ultime quattro formazioni delle sedici partecipanti alle finali.

A Santarcangelo, l’Academy dimostra sin dalle prime azioni di voler conquistare la vittoria e già al termine del primo quarto conduce 24-10, vantaggio che diventa 51-24 all’intervallo. Coach Pio ruota tutti i giocatori ed ognuno segna almeno un canestro contribuendo al 92-59 finale.

Nel prossimo turno i faentini giocheranno lunedì 10 marzo alle 20 in casa con l’Etrusca San Miniato.

Classifica: Pistoia 2000 38; Virtus Bologna 36; Raggisolaris Academy e Vis 2008 Ferrara 32; Basket Forlì 28; BSL San Lazzaro 26; Victoria Libertas Pesaro 24; Biancorosso Empoli 22; Virtus Siena e Firenze Basketball Academy 18; Pino Basket Firenze 12; Don Bosco Livorno 10; Etrusca San Miniato 8; Basket Santarcangelo 4.