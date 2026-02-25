Un ragazzo di 32 anni, originario di Faenza, è stato trovato morto all’interno di un’abitazione di via Zamboni, a Bologna, con la gola tagliata. Poco lontano dal corpo è stato trovato un coltello. Per cercare di far luce su quanto accaduto, s’indaga a tutto campo. Nessuna ipotesi è al momento esclusa da parte della Polizia di Stato.

A far ritrovare il corpo è stato un vicino di casa. Dopo non aver visto per giorni il ragazzo, l’uomo ha contattato i genitori del 32enne, anche loro senza notizie del figlio da tempo. Avendo a disposizione una copia delle chiavi dell’appartamento bolognese, i genitori si sono così recati in via Zamboni, ma, aperta la porta dell’abitazione, hanno scoperto quanto accaduto e hanno avvisato le forze dell’ordine.

Dopo i rilievi della Polizia scientifica, l’appartamento è stato messo sotto sequestro.