Un giovane di 22 anni è stato aggredito nella serata di venerdì in Piazza del Popolo a Ravenna da un altro ragazzo. Il 22enne, colpito con un calcio, è caduto a terra sbattendo violentemente la testa. Per lui è stato necessario l’intervento del 118, arrivato con un’ambulanza e l’auto medica. Vista l’entità del trauma, il ferito è stato trasportato al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità.

Sull’episodio indaga la polizia. L’aggressione è avvenuta intorno alle 22. La vittima stava camminando in centro insieme ad un gruppo di amici. Nei pressi di Piazza del Popolo è avvenuto l’incontro e un primo diverbio con un altro ragazzo. Pochi istanti dopo, quando la questione sembrava risolta, improvvisa è arrivata l’aggressione. Il 22enne è caduto a terra, il suo aggressore è scappato, inseguito inutilmente dagli amici della vittima. Le forze dell’ordine verificheranno ora se dalle telecamere di videosorveglianza del centro si possa riuscire a ricavare qualche elemento utile per identificare il fuggitivo.