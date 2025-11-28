Si terrà mercoledì 10 dicembre alle 21, al Cinema Teatro Comunale di Riolo Terme, la proiezione del documentario “Ragazze per sempre. Storie di donne nella Resistenza”, realizzato dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia e presentato nell’ambito delle 127 Giornate di Riolo, periodo che rievoca i giorni dell’occupazione della città durante la Seconda Guerra Mondiale. L’evento sarà a ingresso libero e gratuito, con la partecipazione del regista Giuseppe Masetti, Direttore dell’Istituto Storico, che introdurrà il film al pubblico.

Il documentario, della durata di 65 minuti, restituisce centralità al ruolo delle giovani donne che presero parte attivamente al movimento di Liberazione, raccontando il loro contributo attraverso immagini, voci e memorie dei Gruppi di Difesa della Donna e dell’assistenza ai combattenti. Il film accompagna lo spettatore in un viaggio emozionale e civile, mostrando scelte coraggiose, desiderio di giustizia e percorsi di emancipazione destinati a lasciare un’eredità profonda nella storia repubblicana e nelle conquiste sociali del dopoguerra.

La produzione si avvale di materiali d’archivio provenienti dall’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna, dall’Istituto LUCE e dall’AAMOD – Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico – alternati a riprese contemporanee nei principali luoghi della memoria. La narrazione è affidata alla voce di Elena Bucci, mentre le riprese, curate da Shilan Shamil – Studio Biroke, traducono il racconto in un linguaggio visivo attuale e coinvolgente.

Con “Ragazze per Sempre”, il Comune di Riolo Terme invita la cittadinanza a condividere un momento di riflessione aperta e accessibile, affinché la memoria e il valore della partecipazione femminile alla Resistenza continuino a essere patrimonio vivo della comunità. L’Amministrazione Comunale invita tutti a partecipare.