Lunedì 6 ottobre il Teatro Comunale di Russi ospiterà la prima proiezione del documentario “Ragazze per sempre. Storie di donne nella Resistenza ravennate”, scritto e diretto da Giuseppe Masetti, con la voce di Elena Bucci, prodotto dall’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna, riprese e post-produzione Biroke Studio, realizzato in collaborazione con Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, e con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, ANPI Ravenna-Lugo-Faenza, SPI-CGIL Ravenna, CNA Ravenna, ANVCG e ANMIG Ravenna, Comune di Russi. (Inizio ore 20.45, ingresso gratuito).

“Un film di montaggio – riporta Giuseppe Masetti – realizzato in prossimità dell’anniversario del primo voto alle donne, per un omaggio riconoscente al contributo offerto da tante ragazze al movimento di Liberazione. Il filmato, della durata di 65 minuti, si avvale dei materiali d’archivio conservati presso l’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna, l’Istituto LUCE, l’AAMOD di Roma, intercalati da riprese sul campo nei paesaggi di memoria. Intende portare lo spettatore a contatto con i sentimenti e le passioni civili che durante la guerra animarono le protagoniste dei Gruppi di Difesa della Donna e di Assistenza ai Combattenti, maturando percorsi di emancipazione che avrebbero poi trovato seguito nella Costituzione repubblicana e nelle battaglie civili del dopoguerra. La voce off di Elena Bucci che accompagna tutto il filmato, unitamente alle riprese video curate da Shilan Shamil dello Studio Biroke, rendono del tutto attuale e stimolante la riflessione su una storia di genere che tutti dovrebbero conoscere.”

La serata inaugura gli appuntamenti autunnali del progetto “La città delle vite infinite”, a cura de Le belle bandiere, realizzato con il sostegno del Comune di Russi e della Regione Emilia Romagna e con la collaborazione di tante associazioni ed enti della nostra terra che hanno abbracciato l’intento di creare un solido allaccio tra storia e presente e di immaginare nuove visioni per il futuro. Il progetto è ideato da Elena Bucci. Vi partecipano Elena Bucci, Marco Sgrosso, Nicoletta Fabbri, gli artisti e i tecnici della compagnia e del laboratorio.

“Immaginiamo ancora una volta una città ideale” – dice Elena Bucci – “dove si possano incrociare arti, saperi, sogni e mestieri. Vite, luoghi e storie di ognuno diventano di tutti. Attraverso il teatro e le arti nascono nuovi luoghi di incontro, progetti, legami, visioni. Tutte le serate prevedono un incontro finale con il pubblico in cui tutti potranno portare il loro contributo alla discussione e alla raccolta di materiali e pensieri.”

Gli appuntamenti de “La città delle vite infinite” proseguono fino al mese di dicembre.

Il 14 ottobre, al CineTeatro Gulliver di Alfonsine, andrà in scena una nuova edizione di “Canto alle vite infinite – progetto Terra Mater Matrigna” di e con Elena Bucci, con le musiche di Christian Ravaglioli, dedicato a luoghi e a persone della terra di Romagna e alle loro trasformazioni nel tempo. L’appuntamento fa parte anche del programma di “Acqua”, la rassegna a cura di ATER Fondazione e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna rivolta ai territori e alle comunità della Bassa Ravennate più duramente colpiti dagli eventi alluvionali degli scorsi anni. (inizio ore 21, biglietto unico euro 5. Info: ATER info acqua@ater.emr.it whatsapp 3332424482).

Il programma prosegue al Teatro Comunale di Russi.

Con una variazione rispetto alla data inizialmente programmata, domenica 19 ottobre sarà in scena “A colpi d’ascia – un’irritazione”, un concerto per voce e fiati di e con Marco Sgrosso, con musiche dal vivo di Cristiano Arcelli, tratto dall’omonimo testo di Thomas Bernhard, per la prima volta a Russi dopo una serie di repliche di successo.

Martedì 4 novembre il progetto ospita il debutto di “Tosca – una partigiana tra Russi e Roma”, di e con Elena Bucci, con musiche alle percussioni di Marco Zanotti, spettacolo ideato e sostenuto da Pro Loco Russi, ANPI, Porta Nova, SPI-CGIL.

Lunedì 1 dicembre il programma si chiude con il debutto di “Dal fiume ribelle”, nuovo spettacolo di teatro e musica di Elena Bucci, con la partecipazione delle attrici e degli attori della compagnia Le belle bandiere.

All’interno de “La città delle vite infinite” è stato inaugurato, il 19 aprile 2025 presso Duna Studio di Andrea Scardovi a Russi, “Nomadea Registrazioni”, un esperimento realizzato in collaborazione con attori, registi, musicisti cineasti, disegnatori del suono, tecnici per la realizzazione di podcast e audiolibri.

Gli appuntamenti al Teatro Comunale di Russi hanno inizio alle ore 20.45 e sono a ingresso gratuito.

Informazioni: Compagnia Le belle bandiere info@lebellebandiere.it tel. 393 9535376 – Comune di Russi cultura@comune.russi.ra.it tel. 0544 587641

INFORMAZIONI

Compagnia Le belle bandiere info@lebellebandiere.it tel. 393 9535376 lebellebandiere.it

Comune di Russi cultura@comune.russi.ra.it tel. 0544 587641 comune.russi.ra.it



Ingresso gratuito

*Canto alle vite infinite – 14 ottobre, CineTeatro Gulliver, Alfonsine

info ATER acqua@ater.emr.it whatsapp 333 2424482 ater.emr.it ingresso unico €5