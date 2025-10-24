Sei anni di carcere per violenza sessuale per un 28enne, condannato per aver abusato di una ragazza, ricoverata nel reparto Psichiatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna.

La notizia è riportata dai quotidiani oggi in edicola.

La condanna, di primo grado, è arrivata dopo che inizialmente il legale difensore della vittima si era opposto alla richiesta di archiviazione da parte della procura, richiesta avanzata per assenza di elementi indispensabili al procedimento penale. La giuria di primo grado, invece, alla fine ha dato ragione alla parte offesa.

Entrambi i ragazzi, al momento dei fatti, risalenti a quattro anni fa, si ritrovavano ricoverati nel reparto di Psichiatria. Dopo una prima conoscenza e uno scambio di numeri di telefono, una notte il ragazzo si è presentato in camera della giovane e, dopo averla bloccata nel letto, l’ha violentata.

Immediata è stata la denuncia al personale sanitario.

Il 28enne è stato inoltre condannato a risarcire la vittima con una provvisionale di 20 mila euro.