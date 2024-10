Un elicottero del 15° Stormo di Cervia ha recuperato una donna soggetta a trauma cranico da una imbarcazione al largo di Venezia, per trasportarla urgentemente all’ospedale di Mestre. Nella serata di ieri, venerdì 4 ottobre, un elicottero HH-139B del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare si è alzato in volo per un trasporto sanitario urgente. L’intervento dell’elicottero è stato richiesto all’Aeronautica Militare tramite il 9° M.R.S.C. di Venezia (Centro Secondario per il Soccorso Marittimo) per trasportare sulla terraferma una giovane infortunata di 24 anni da un’imbarcazione a vela al largo di Venezia, per ricevere cure urgenti. L’equipaggio dell’elicottero, decollato rapidamente dalla base del 15° Stormo di Cervia, ha effettuato il recupero dall’imbarcazione, grazie anche all’utilizzo di NVG (Night Vision Goggles).

Imbarcata la donna infortunata, l’aeromobile si è recato subito a Mestre, dove è giunto alle 21:30 circa e dove la paziente è stata immediatamente ricoverata all’ospedale dell’Angelo. Successivamente, l’elicottero ha ripreso il servizio di prontezza di ricerca e soccorso.

Il 15° Stormo, con i suoi Centri S.A.R., è uno dei reparti dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche difficoltose.