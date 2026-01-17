Questa mattina, nel corso di una breve ma significativa cerimonia tenutasi alla presenza degli ufficiali del Comando provinciale, il comandante provinciale dei Carabinieri di Ravenna, colonnello Andrea Lachi, ha accolto sei nuovi militari destinati a rafforzare gli organici delle Stazioni presenti sul territorio provinciale.

Si tratta di un Vice Brigadiere, un Appuntato e quattro giovani carabinieri, il cui arrivo consentirà di potenziare ulteriormente l’attività di controllo del territorio, la prevenzione e il contrasto ai reati, garantendo una risposta sempre più tempestiva ed efficace alle esigenze di sicurezza dei cittadini della provincia di Ravenna.

Nel corso della cerimonia, il comandante provinciale ha inoltre rivolto le proprie congratulazioni a tre sottufficiali promossi al grado di Maresciallo Capo: Irene Morelli e Francesco Turco, in servizio presso il Comando provinciale, e Marco Giordano, comandante della Stazione Carabinieri di San Lorenzo di Lugo.