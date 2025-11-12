Raffica di furti a Fusignano nei giorni scorsi. Colpite diverse attività commerciali del centro, persino alcuni studi medici. In tutti i “colpi” il bottino è stato esiguo. Ingenti invece i danni alle varie realtà: porte forzate, vetrate spaccate. L’escalation di quest’ultimo periodo ha portato persino il sindaco Nicola Pondi a sfogarsi sulla propria pagina Facebook istituzionale, manifestando vicinanza ai cittadini colpiti, sollecitando la collaborazione della popolazione, ma soprattutto per chiedere di evitare iniziative personali.

“Pur riconoscendo il grande impegno dei nostri Carabinieri e di tutte le Forze dell’Ordine coinvolte, dobbiamo fare i conti con i profondi limiti del nostro sistema normativo nazionale che fatica ad assicurare i responsabili alla giustizia.

Ho più volte rappresentato la gravità della situazione alla Prefettura e nei tavoli competenti, ribadendo che oramai si tratta a tutti gli effetti di un problema di ordine pubblico.

L’entità dei furti è minima e spesso nulla, ma i danni che i cittadini e le attività coinvolte si trovano costretti a riparare sono ingenti e il livello di angoscia e frustrazione della comunità ha raggiunto il limite della sopportazione.

La richiesta che rinnovo, anche qui, a tutti gli organi competenti è quella che si individuino tutte le modalità consentite dal nostro sistema legislativo per porre fine a questa situazione, nell’interesse della sicurezza della nostra comunità e nell’immagine del paese”