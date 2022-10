La stagione sportiva 2022/2023 della Sezione AIA di Faenza è iniziata ufficialmente il 3 Settembre con il raduno di inizio stagione presso il campo sportivo Zucchini, gentilmente messo a disposizione dalla società Virtus Faenza.

La giornata è cominciata con i test atletici dei 40 arbitri sezionali, i quali hanno ottenuto ottimi risultati nel test SDS. In seguito, si sono cimentati in una gara individuale in allungo sui 60 metri dove nella finale ha trionfato Giacomo Fiumana.

Sono poi state fornite loro alcune indicazioni tecniche sul campo da parte del designatore sezionale Fabrizio Fragano e dell’assistente di CAN D Claudiu Fecheta, in modo da preparare i ragazzi anche alle possibili uscite in terna durante l’anno. Si è nel frattempo unito all’evento il vicepresidente del Comitato Regionale Arbitri, Gualtiero Gasperini, che ha portato i graditi saluti di tutto il comitato regionale e della presidente Graziella Pirriatore.

Contemporaneamente alla lezione sul campo, l’osservatore nazionale Marco Andrea Ferri dava indicazioni agli osservatori arbitrali. Dopo le classiche foto di rito, in cui oltre agli arbitri sezionali si sono aggiunti gli osservatori e i ragazzi in forza al Comitato Regionale e al Nazionale, presso la sede del Quartiere Borgo si sono svolti i quiz regolamentari e l’osservatore nazionale Marco Andrea Ferri ha illustrato le novità della stagione in corso relative alla circolare nr. 1.