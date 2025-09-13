Dopo il successo di pubblico all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, “Racing in Frame”, la mostra multimediale che racconta il passato e il presente del team Gresini, approda al Palazzo del Podestà di Faenza (Piazza Martiri della Libertà, 1), dove sarà possibile visitarla dal 20 settembre al 12 ottobre.

Partendo da #facciamouncinema, i quadri fotografici che raccontano e celebrano la gloriosa stagione 2024 del Team Gresini, la mostra si articola in tre sezioni tematiche: Fausto pilota, Fausto team manager, e Il team oggi, guidato da Nadia Padovani e attivo nei campionati MotoGP, Moto2 e MotoE. Un percorso immersivo arricchito da fotografie, installazioni visive e sonore, oggetti iconici, come la moto, la tuta e il casco di Toni Elias (World Champion Moto2) e Jorge Martin (World Champion Moto3) e moto storiche, per celebrare la straordinaria eredità lasciata da Fausto Gresini al mondo del motorsport. Assieme alle moto, dalla mitica Garelli 125 con cui Fausto Gresini vinse il titolo mondiale nel 1987, alla showbike MotoGP 2025 di Alex Marquez, gli appassionati potranno trovare caschi, tute e cimeli originali.

«Nella città in cui la passione per il motorsport fa parte del dna (sede del Team Gresini, Faenza “Città dei Motori” è, caso unico, anche sede di una squadra di Formula 1, la Racing Bulls), visitare “Racing in Frame” è come compiere un viaggio emozionante nella storia del motociclismo mondiale, tra memoria, immagini e passione per le due ruote».

«Accogliere ‘Racing in Frame’ a Palazzo del Podestà è per noi motivo di grande orgoglio – dichiara il Sindaco di Faenza, Massimo Isola -. Questa mostra è un vero e proprio tributo a Fausto Gresini, che ha portato il nome della nostra città nel mondo. La Gresini Racing rappresenta un pezzo della nostra storia, un simbolo di talento, impegno e passione che ci rende fieri. Far conoscere questa eredità a faentini e visitatori è un modo per celebrare un’eccellenza del nostro territorio che continua a emozionarci».

«Siamo felici di ospitare a Faenza questa mostra, un momento per ricordare un grande personalità che ci ha lasciato troppo presto, un imprenditore e uno sportivo che ha fatto tanto per il nostro territorio, portando il nome di Faenza nel mondo – le parole del Vicesindaco Andrea Fabbri -. Vogliamo rendere omaggio a questa storia, ma anche ai frutti di questa storia, al lavoro che Nadia Padovani e tutto il team stanno portando avanti con risultati eccezionali, impensabili qualche anno fa dopo la scomparsa di Fausto, lavoro che continua a portare Faenza sul tetto del mondo».

Gli orari e i biglietti:

La mostra è organizzata da IF – Imola Faenza Tourism Company e sarà aperta dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Aperture straordinarie sono previste sabato 20 settembre (dalle 14 alle 21); sabato 27 settembre (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22); venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre (dalle 11 alle 20).

Ingressi.

Intero 10 euro; ridotto 8 euro (13-17 anni, residenti Comuni CONAMI, accompagnatori disabili, studenti universitari. Previo contatto via email a businessdevelopment@imolafaenza.it)

ridotto anche per Motoclub e gruppi di minimo 10 persone.

Gratuito per bambini fino ai 12 anni e disabili.

La visita alla Gresini Racing

In occasione del primo fine settimana di “Racing in frame” si svolgerà l’Italian Motor Week, la settimana del Made in Italy motoristico organizzata da Città dei Motori, la rete Anci dei 38 comuni a vocazione motoristica. Nell’ambito delle iniziative dell’Italian Motor Week, il 17 settembre sarà possibile partecipare a un’esperienza esclusiva: una visita guidata alla sede Gresini Racing di Faenza, alla scoperta del museo dedicato al fondatore, delle moto da corsa, delle attrezzature e degli spazi dove ogni giorno nasce la competizione ai massimi livelli. Prenotazioni aperte sul sito di IF.