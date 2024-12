Brutte notizie per la Visa Cash App Racing Bulls dal Qatar. Le monoposto manfrede arrivano attardate al traguardo, tredicesimo Tsunoda, quattordicesio Lawson, causa diversi problemi, e non riescono a contrastare la gara dei diretti avversari per la classifica Costruttori del Mondiale di Formula 1. Sia Haas, che Alpine, infatti, terminano il weekend con un po’ di punti che permettono un allungo in classifica. Pierre Gasly (Alpine) è transitato sotto la bandiera a scacchi in quinta posizione. Nico Hulckenberg (Haas), invece, nono.

Ad una gara dal termine della stagione, quindi, l’Alpine è sesta in campionato, con 59 punti, Haas settima con 54, Racing Bulls ottava con 46. Ricordiamo che, oltre al prestigio, una miglior posizione in classifica permette maggiori entrate economiche nella spartizione dei fondi destinate alle squadre.

“Una giornata deludente per noi oggi” ha confessato Tim Gross, Chief Technical Officer della squadra. “Entrambi i piloti si sono comportati bene all’inizio e ci hanno messo in una posizione forte per ottenere un finale a punti. Ma proprio come nello Sprint, è diventato presto evidente che su questo circuito eravamo ben al di sotto del nostro solito ritmo di gara e abbiamo faticato a difendere la nostra posizione. I nostri ingegneri e il team strategico hanno fatto del loro meglio per recuperare la situazione, provando anche la mescola Option per la parte finale della gara. Abbiamo molti dati su cui lavorare e il team tecnico non si fermerà finché non capiremo perché abbiamo faticato oggi. Faremo ogni sforzo per fornire una macchina da corsa molto migliore con cui i piloti possano competere ad Abu Dhabi”.