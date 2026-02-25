Racing Bulls inaugura il Green Energy Park: lo stabilimento faentino alimentato da biometano e fotovoltaico

Racing Bulls inaugura il nuovo Green Energy Park che alimenterà lo stabilimento faentino, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Formula 1 e a poche ore dall’incontro al Masini aperto al pubblico. L’impianto, realizzato da Cefla, è in grado di garantire 4,6 GWh dal biometano fornito da Caviro, e 1,2 GWh dai pannelli fotovoltaici installati nel parcheggio dell’azienda. A queste prestazioni, si aggiunge un recupero di 2 GWh di energia termica. Nel parcheggio, a disposizione dei dipendenti, sono state installate anche colonnine di ricarica per le auto elettriche.