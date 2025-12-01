LUSAIL CITY, QATAR - NOVEMBER 30: Liam Lawson of New Zealand driving the (30) Visa Cash App Racing Bulls VCARB 02 on track during the F1 Grand Prix of Qatar at Lusail International Circuit on November 30, 2025 in Lusail City, Qatar. (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Grande delusione per Isack Hadjar al Gran Premio del Qatar. A pochi chilometri dalla conclusione della penultima gara del campionato di Formula 1, il franco algerino della Racing Bulls si trovava sesto, pronto a conquistare 8 punti, al termine di una buona prestazione complessiva nell’arco dell’intero fine settimana, quando l’ala anteriore della sua monoposto si è rotta, andando a forare uno degli pneumatici anteriori. Hadjar non ha potuto fare altro che rallentare e ritirarsi, venendo superato da tutti gli altri piloti.

La grande delusione è stata solo parzialmente bilanciata dal nono posto ottenuto da Liam Lawson. Per il neozelandese non è stato un weekend facile. Dalla propria vettura non è riuscito ad ottenere le medesime risposte del compagno di squadra. In gara il passo si è dimostrato buono, ma Lawson è rimasto imbottigliato nel traffico, in un circuito nel quale il sorpasso è molto difficile. Alla fine sono arrivati 2 punti che muovono leggermente la classifica.

A motori spenti sono arrivate le scuse del Team Principal Alan Permane ad Isack Hadjar: “Il deflettore della ruota anteriore si è rotto, probabilmente a causa dei cordoli molto pronunciati. Tuttavia, non dovrebbe succedere e indagheremo su come sia successo. Fino a quel momento, è stata una gara incredibilmente forte, puntavamo al sesto posto e stavamo correndo bene. Anche Liam ha fatto una gara molto forte: dal 12° al 9° posto, finendo in zona punti e mostrando un ottimo ritmo per tutta la gara. Andiamo ad Abu Dhabi con ancora del lavoro da fare, ma sono fiducioso che avremo le prestazioni giuste e potremo concludere la stagione al meglio”.

