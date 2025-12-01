Grande delusione per Isack Hadjar al Gran Premio del Qatar. A pochi chilometri dalla conclusione della penultima gara del campionato di Formula 1, il franco algerino della Racing Bulls si trovava sesto, pronto a conquistare 8 punti, al termine di una buona prestazione complessiva nell’arco dell’intero fine settimana, quando l’ala anteriore della sua monoposto si è rotta, andando a forare uno degli pneumatici anteriori. Hadjar non ha potuto fare altro che rallentare e ritirarsi, venendo superato da tutti gli altri piloti.

La grande delusione è stata solo parzialmente bilanciata dal nono posto ottenuto da Liam Lawson. Per il neozelandese non è stato un weekend facile. Dalla propria vettura non è riuscito ad ottenere le medesime risposte del compagno di squadra. In gara il passo si è dimostrato buono, ma Lawson è rimasto imbottigliato nel traffico, in un circuito nel quale il sorpasso è molto difficile. Alla fine sono arrivati 2 punti che muovono leggermente la classifica.

A motori spenti sono arrivate le scuse del Team Principal Alan Permane ad Isack Hadjar: “Il deflettore della ruota anteriore si è rotto, probabilmente a causa dei cordoli molto pronunciati. Tuttavia, non dovrebbe succedere e indagheremo su come sia successo. Fino a quel momento, è stata una gara incredibilmente forte, puntavamo al sesto posto e stavamo correndo bene. Anche Liam ha fatto una gara molto forte: dal 12° al 9° posto, finendo in zona punti e mostrando un ottimo ritmo per tutta la gara. Andiamo ad Abu Dhabi con ancora del lavoro da fare, ma sono fiducioso che avremo le prestazioni giuste e potremo concludere la stagione al meglio”.