Confcooperative Romagna ha raccolto 110.000 euro per aiutare alcuni soci e lavoratori delle cooperative associate che sono stati gravemente alluvionati nell’ evento calamitoso di metà settembre. La raccolta fondi, avviata a novembre e chiusa in questi giorni, consentirà una donazione di 2.500 euro a ciascuna delle 44 persone individuate tra quelle che hanno subito gravi danni nella propria abitazione. Le donazioni li aiuteranno nelle prime necessità e sosterranno le operazioni di ripristino delle proprietà alluvionate. Si tratta di cooperatori che vivono in zone particolarmente colpite dall’ultimo evento alluvionale nel faentino, nel ravennate e nel forlivese.

La loro individuazione è avvenuta tramite segnalazione delle cooperative in cui queste persone lavorano o sono socie: Asscor, Agrintesa, Agrisol, Cofa, Cofra, Colas, Consorzio agrario Ravenna, Solco Ravenna, Kara Bobowschi, La Pieve, Rose e Fiori.

“Abbiamo chiesto ancora una volta un gesto di solidarietà per aiutare un gruppo di cooperatori pesantemente colpiti dall’ultimo evento alluvionale – dichiara Mauro Neri presidente di Confcooperative Romagna – La raccolta fondi che si è appena conclusa fornirà a queste persone un primo aiuto concreto per la ripartenza. La gente è stanca e sfiduciata e la cooperazione ha sempre dimostrato di saper essere vicina e solidale nei momenti di difficoltà. Perciò ringraziamo tutti coloro che hanno risposto con generosità al nostro appello, non ultima LA BCC ravennate forlivese e imolese per il contributo ricevuto”.