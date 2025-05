Sabato prossimo, gli oltre 170 PetStore Conad sul territorio nazionale ospiteranno una giornata speciale dedicata agli amici a quattro zampe, realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente.

“Cura, cibo, amore e adozione” è un’iniziativa unica che mira a sensibilizzare il pubblico sulle attività delle associazioni che accolgono animali domestici nei rifugi e sulle opportunità di adozione responsabile di cani e gatti.

La giornata sarà dedicata alla raccolta di alimenti e accessori per gli animali in difficoltà e alla promozione delle adozioni di cani e gatti. I volontari saranno presenti nei punti vendita per distribuire materiale informativo e invitare i clienti a donare prodotti utili per gli animali ospitati nei rifugi, che potranno essere acquistati dai clienti e lasciati in appositi cesti di raccolta posizionati all’interno dei negozi. Nel pomeriggio, inoltre, i referenti dei rifugi locali, potranno fornire informazioni dettagliate sull’adozione di cani e gatti in cerca di una casa. Ogni punto vendita ospiterà un cane accompagnato dal proprio referente, mentre un book fotografico permetterà ai clienti di scoprire altri animali adottabili, con dettagli su taglia, età e caratteristiche principali.

“Da sempre Conad sostiene la comunità, anche quella degli amici a quattro zampe. Stimolare comportamenti responsabili tra i nostri clienti è una parte fondamentale del nostro impegno concreto per la sostenibilità” – ha dichiarato Vincenzo Francioso, Responsabile Concept PetStore Conad. “Siamo orgogliosi di supportare le iniziative delle associazioni locali a favore degli animali domestici, promuovendo una maggiore consapevolezza sul tema delle adozioni e dando la possibilità ai nostri clienti di donare prodotti utili al sostentamento dei pet attualmente accolti nei rifugi”. L’iniziativa si inserisce all’interno di un ricco programma di progetti promossi da PetStore Conad, che richiamano i valori insiti nei diritti degli animali e nella sostenibilità.