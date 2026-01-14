Raccolta rifiuti: nessuna conseguenza per le aziende dopo i dati di gradimento. Si pensa però ai correttivi

Non ci saranno radicali conseguenze per le imprese che si occupano della raccolta rifiuti, dopo la pubblicazione del questionario di gradimento redatto dalle associazioni dei consumatori. I risultati del questionario, in questi giorni, sono stati al centro di polemiche politiche. Viste le criticità emerse, sono state richieste contromisure drastiche, sanzioni, ma c’è anche chi è arrivato a chiedere la risoluzione dei contratti. Non accadrà niente di tutto questo. L’indagine, realizzata materialmente nella primavera del 2025 con le interviste ai cittadini delle province di Ravenna e Forlì-Cesena, ha incrociato i dati con i questionari sottoposti ai consueti sportelli. La finalità non è mai stata repressiva nei confronti del raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce la raccolta rifiiuti, Hera, Formula Ambiente e Ciclat, ma di orientamento dei servizi, per correggere le criticità. I risultati, resi pubblici nei giorni scorsi, erano già noti alle amministrazioni comunali.

A fronte di un 37% di utenti soddisfatti, un altro terzo assegna voti insufficienti al servizio. Complessivamente, però, la soddisfazione finale ondeggia fra il 6,5 e il 7, un giudizio ritenuto positivo dalle amministrazioni comunali, appena sufficiente invece per le associazioni di consumatori.