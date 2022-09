Raccolta fondi per restaurare una imponente scenografia di Romolo Liverani

Raccolta fondi per restaurare una grande scenografia di Romolo Liverani custodita nella chiesa di Santa Maria dell’Angelo. Il progetto, pubblicato sulla piattaforma Ideaginger, è del Museo Diocesano di Faenza che spera così di restituire alla città un’opera del XIX secolo pensata per la rappresentazione di testi legati al Venerdì Santo. Sono ormai passati trent’anni dall’ultima volta che l’imponente scenografia, 11 metri per 9, è stata esposta al pubblico. 6 mila euro la somma necessaria per il restauro che, nell’obiettivo del museo, dovrebbe terminare entro il 2023, per poi vedere l’opera riallestita nella chiesa nei primi mesi dell’anno e una serie di eventi di valorizzazione in programma in primavera