500 mila euro raccolti dal Comune di Faenza sul proprio conto corrente grazie alle donazioni arrivate dal territorio, da tutta Italia e dall’estero. Si tratta di un primo traguardo raggiunto per far fronte ai danni prodotti dalle due ondate di alluvione, di inizio e metà maggio. È ovviamente un dato parziale di tutta la beneficienza diretta a Faenza e alla Romagna Faentina in queste settimane. Sono moltissime le campagne di raccolta fondi nate sui social, su Satispay o sulla piattaforma GoFundMe per aiutare persone e aziende colpite dal maltempo. Impossibile al momento calcolare complessivamente il valore della solidarietà. Tuttavia il Comune di Faenza ha voluto ringraziare tutti coloro che in questo periodo stanno aiutando la città, sia economicamente, sia offrendo manodopera come volontari, attraverso una nota del sindaco Massimo Isola:

“Da un mese, Faenza, i faentini e tutti i volontari venuti a darci una mano lottano contro emergenze che si sono abbattute, una dietro l’altra, sulla nostra città.

In questo mese è accaduto qualcosa che non dimenticheremo mai.

In questi 31 giorni, abbiamo raccolto la solidarietà, la generosità, la vicinanza di tutti gli amici vicini e lontani.

Abbiamo lanciato una raccolta fondi e oggi abbiamo raggiunto un grande traguardo. Il Comune di Faenza ha ricevuto oltre 500 mila euro di donazioni sul suo conto corrente.

Un enorme, sentito e appassionato ringraziamento a tutti coloro che hanno deciso di contribuire”.

COME EFFETTUARE UNA DONAZIONE AL COMUNE DI FAENZA

• BONIFICO BANCARIO AL COMUNE DI FAENZA

IBAN: IT20V0627013199T20990000808

Conto corrente intestato a: COMUNE DI FAENZA

specificando la causale “Donazione emergenza alluvione 2023”

BIC/SWIFT: CRRAIT2R

• SATISPAY

a “Comune di Faenza Donazioni”, inquadrando il codice QR

• PAGO PA

su PayER selezionando la voce “Donazioni” nella pagina del Comune di Faenza

Per donare a tutti i comuni della Romagna Faentina: https://www.romagnafaentina.it/raccoltafondi