Raccolta fondi per Cosmohelp: nuovi giochi per i bambini ospitati dall’associazione

“Il giardino dei bimbi del mondo”, raccolta fondi dell’associazione Cosmohelp, organizzata sulla piattaforma Ideaginger, per continuare a rinnovare la sede in viale Vittorio Veneto. I volontari hanno infatti deciso di rendere il giardino della sede ancor più a misura di bambino, acquistando una serie di giochi omologati e sicuri, dedicati ai piccoli ospiti della struttura. Sono stati una ventina, nel 2022, i bambini ospitati da Cosmohelp, stranieri di varia età, affetti da gravi patologie, provenienti da diversi Paesi poveri del mondo, ai quali l’associazione garantisce l’accesso alle cure sanitarie in Italia.