Il Rotary e-Club Distretto 2072 ha organizzato in uno dei capanni storici dei Fiumi Uniti di Ravenna una cena di raccolta fondi che ha visto una numerosa partecipazione di soci ed invitati: al centro della serata la relazione dell’Avv. Amadori, VicePresidente Cofuse e il service rotariano a favore delle bambine camerunensi che devono pagare la retta annuale per andare a scuola nel loro Paese. Un impegno legato alla missione cristiana di Don Andrè Djong, sacerdote camerunense che da alcuni anni raggiunge la provincia di Ravennna per due mesi estivi (luglio e agosto) per offrire il proprio servizio pastorale alla concattedrale di Cervia. Promotori dell’incontro anche l’Aeroclub di Lugo e il Motorclub Bmw di Bologna oltre che la Confraternita della Patata di Bologna. Presente anche il Presidente del Rotary Club di San Giorgio di Piano in Bologna.

“Una splendida occasione in una suggestiva cornice come quella dei capanni da pesca sui Fiumi Uniti, dove abbiamo legato l’impegno a favore di chi ha più bisogno con la battaglia a difesa di manufatti storici che sono parte della nostra identità romagnola. È davvero straordinario vedere come un sacerdote africano, legato alla Romagna grazie ai mesi che trascorre nella nostra terra (prima a Riolo Terme ora a Cervia), sia stato capace di unire storie e famiglie e di portare speranza in una nazione (il Camerun) dove i giovani altrimenti scapperebbero per cercare un futuro migliore. Il nostro impegno come Rotary E-Club D2072 continua e, grazie ai fondi raccolti dalla conviviale ravennate, garantiremo l’istruzione ad alcune bambine della sua missione cristiana” dichiara De Carli (Presidente Rotary E-Club D2072).